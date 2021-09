UNO-Generalsekretär Guterres hat zum globalen Kampf gegen den Hunger aufgerufen.

Zum Auftakt der Konferenz zur Ernährungssicherheit in New York sagte er, zu viele Menschen hätten keinen Zugang zu Lebensmitteln und hungerten. Ziel müsse es sein, eine Welt mit gesunden, nahrhaften und erschwinglichen Lebensmitteln für jeden zu schaffen.



Den Vereinten Nationen zufolge haben weltweit mehr als 800 Millionen Menschen nicht genug zu essen. Der Klimawandel und die Corona-Pandemie verschärfen das Problem. Der zweitägige Gipfel soll Strategien und Programme bündeln, um den Hunger auf der Erde bis 2030 zu beenden.



An dem virtuellen Treffen nehmen Vertreter von UNO-Organisationen, Regierungen, Agrarunternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen teil.

