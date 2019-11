UNO-Konferenz in Berlin

Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat Länder kritisiert, die das Internet einschränken wollen.

Das Netz gehöre allen Menschen, sagte der CDU-Politiker in Berlin bei einer UNO-Konferenz mit über 5000 Teilnehmern aus 163 Ländern. Nirgendwo dürfe das Recht des Stärkeren gelten. Das Internet dürfe kein Instrument von Machthabern sein, ihre Politik durchzusetzen. - Unter anderem in China, Russland und Iran gibt es immer wieder Klagen über Einschränkungen - etwa nach regierungskritischen Protesten.



Bei der Konferenz der Vereinten Nationen wird in dieser Woche über die Zukunft des Internet diskutiert.