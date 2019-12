Die ugandische Bürgerrechtlerin Nakabuye Hilda Flavia hat auf die Folgen des Klimawandels in ihrer Heimat und in ganz Afrika aufmerksam gemacht.

Sie sagte auf der UNO-Klimakonferenz in Madrid, sie sei gekommen, um für Millionen junger Menschen in Afrika zu sprechen, die die volle Wucht des Klimawandels zu spüren bekämen. Jetzt gerade sorgten Extremwetter-Ereignisse in Uganda dafür, dass Menschen stürben. Es beunruhige sie zutiefst, dass die westlichen Medien angesichts des Klimanotstandes in Uganda und der Region schwiegen.

"Eine Krise, die wir nicht verursacht haben"

Nakabuye betonte, sie verstehe nicht, warum die am meisten betroffenen Länder auf Gipfeln wie in Madrid immer unterrepräsentiert seien. Auch die Stimmen des globalen Südens müssten gehört werden: "Wir sind Menschen, die nicht verdienen, unter einer Krise zu leiden, die wir nicht verursacht haben."



Nakabuye sagte, sie sei die Stimme der sterbenden Kinder, der vertriebenen Frauen und all der Menschen, die unter einer Klimakrise litten, die von den reichen Staaten verursacht worden sei. Sie selbst setze ihre Bildung aufs Spiel. Aber sie würde lieber durch ihre Prüfungen fallen, als ihre Generation im Stich zu lassen.

"Wo warst Du?"

Was solle sie denn antworten, wenn sie von der nächsten Generation gefragt werde: "Wo warst Du, und was hast Du getan, als die Natur von selbstsüchtigen und gierigen Personen zerstört wurde?" Nakabuye warf der internationalen Gemeinschaft vor, schon viel zu lange nur zu verhandeln. Das gehe schon länger als 25 Jahre und habe begonnen, bevor sie auf der Welt gewesen sei.