Bundeskanzlerin Merkel hat sich offen für weitere internationale Hilfen für finanzschwächere Staaten gezeigt.

Die internationale Gemeinschaft müsse jetzt ihre Kräfte bündeln und solidarisch sein, sagte Merkel bei einer Video-Konferenz der Vereinten Nationen. Sie verwies auf die Tilgung von Schulden der ärmsten Staaten durch die zwanzig größten Industrienationen. Am Ende des Jahres werde man aber sehen, ob weitere Schritte nötig seien. Auch der Internationale Währungsfonds könnte dann weitere Instrumente einsetzen, wenn schwächere Staaten in Not gerieten.

Solidarität, nicht Profitstreben

Südafrikas Präsident Ramaphosa betonte, man müsse in der Corona-Krise kreative Lösungen suchen. Frankreichs Präsident Macron bezeichnete die Pandemie als Chance, die Ökonomie widerstandsfähiger und klimafreundlicher zu machen. Der Präsident Costa Ricas, Alvarado, unterstrich, die Welt nach Corona müsse von Solidarität und nicht von Profitstreben geprägt sein. An der Konferenz nahmen rund 50 Staats- und Regierungschefs teil.

