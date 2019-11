Bei der UNO-Weltbevölkerungskonferenz in Nairobi beraten Regierungsvertreter und Experten aus rund 160 Ländern über Maßnahmen zur Begrenzung des Bevölkerungswachstums.

Dabei stellen viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Rechte der Frauen in den Mittelpunkt der Debatte. Den Zeitpunkt und die Zahl der Kinder zu bestimmen, sei ein Menschenrecht, sagte die stellvertretende UNO-Generalsekretärin Mohammed bei der Eröffnung der dreitägigen Veranstaltung. Dänemarks Kronprinzessin Mary forderte, das Tabu rund um die sexuelle Gesundheit zu brechen. Deutschlands Entwicklungsminister Müller nannte als entscheidende Faktoren den Zugang zu Bildung sowie zu Gesundheitssystemen.



Derzeit leben 7,6 Milliarden Menschen auf der Welt. Bis 2050 werden es laut einer UNO-Prognose fast zehn Milliarden sein.



Der Gipfel hat vor allem das Ziel, bis 2030 die Müttersterblichkeit zu verringern und allen Menschen Zugang zu Verhütungsmitteln zu ermöglichen. Dazu sind nach Einschätzung des UNO-Bevölkerungsfonds in den kommenden zehn Jahren etwa 240 Milliarden Euro nötig. Die Konferenz in Nairobi ist keine offizielle UNO-Veranstaltung, die finale Erklärung ist nicht bindend.