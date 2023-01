Die Überschwemmungen in Pakistan waren eine der verheerendsten Naturkatastrophen 2022, die mit dem Klimawandel in Verbindung stehen. (AFP / Fida Hussain)

UNO-Generalsekretär Guterres sagte zum Auftakt, dafür würden "massive Investitionen" benötigt. Zugleich rief Guterres die Industrieländer auf, den Entwicklungsländern mehr Hilfen zur Anpassung an die Klimakrise zukommen zu lassen. Der pakistanische Premierminister Sharif sagte, sein Land benötige eine Koalition der Willigen. Als Minimalziel für einen Hilfsfonds nannte er umgerechnet rund 15 Milliarden Euro, wobei die Hälfte von ausländischen Geldgebern kommen soll.

Die USA sagten rund 94 Millionen Euro zu. Deutschland kündigte weitere Hilfen in Höhe von 84 Millionen Euro an, nachdem als Soforthilfe bereits 67 Millionen Euro bewilligt worden waren. Frankreichs Präsident Macron sagte insgesamt 370 Millionen Euro zu und erklärte, sein Land unterstütze Pakistan bei Verhandlungen mit Gläubigern. Auch die EU beteiligt sich in zweistelliger Millionenhöhe.

Im vergangenen Sommer stand nach heftigen Monsunregen zeitweise ein Drittel Pakistans unter Wasser. Mehr als 1.700 Menschen kamen ums Leben, 33 Millionen waren betroffen. Häuser, Straßen, Brücken und Agrarland wurden beschädigt oder zerstört.

