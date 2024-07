Ein von der Taliban veröffentlichtes Foto: Taliban-Sprecher Mudschahid und ein usbekischer Gesandter (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Es war die inzwischen dritte Zusammenkunft dieser Art. Erstmals nahm auch eine Delegation der Taliban-Machthaber an den Gesprächen teil. Themen der zweitägigen UNO-Konferenz waren das internationale Engagement in Afghanistan, die Drogenbekämpfung sowie die Menschenrechtssituation. Ein Sprecher der UNO teilte mit, dass das Treffen keine Normalisierung oder Anerkennung der Taliban-Herrschaft bedeute. Aber die Lage der afghanischen Bevölkerung sei so schlecht, dass etwas getan werden müsse. Konkrete Ergebnisse der Konferenz wurden nicht genannt.

Die Taliban hatten vor drei Jahren die Macht in Afghanistan übernommen. Bis jetzt hat kein Land weltweit ihre Herrschaft offiziell anerkannt.

