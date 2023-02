Eine Frau sitzt auf den Trümmern eines vollkommen zerstörten Hauses in der türkischen Stadt Iskenderun. (imago-images/ Depo Photos / Serdar Ozsoy)

Eine genaue Schätzung sei schwierig, aber er befürchte mindestens doppelt so viele Todesopfer, sagte der UNO-Nothilfekoordinator Griffiths nach einem Besuch in den Erdbebengebieten. Inzwischen ist die Zahl der Toten auf über 28.000 gestiegen, zehntausende Menschen haben Verletzungen erlitten. Die Such- und Rettungskräfte würden bald durch humanitäre Hilfsorganisationen abgelöst, die sich in den kommenden Monaten um die Hilfsbedürften kümmern sollten, so Griffiths. Die Weltgesundheitsorganisation geht mittlweile davon aus, dass rund 26 Millionen Menschen in der Türkei und in Syrien von der Erdbebenkatastrophe betroffen sind. Viele seien obdachlos geworden und auf die Versorgung mit Lebensmitteln und Trinkwasser angewiesen.

Mittlerweile hat die türkische Justiz erste Haftbefehle im Zusammenhang mit dem Einsturz von Gebäuden erlassen. Sie beschuldigt rund 100 Personen, Baumängel verursacht oder vertuscht zu haben.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.