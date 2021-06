Fast 26 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica urteilt das UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag heute ein letztes Mal über den serbischen Ex-General Mladic.

Der heute 78-Jährige war bereits im Jahr 2017 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ihm wurde die Hauptverantwortung für die Ermordung von mehr als 8.000 bosnisch-muslimischen Männern und Jungen während des Bosnienkrieges von 1992 bis '95 angelastet. Es wird erwartet, dass die Richter dieses Urteil heute in der Berufung bestätigen. Mladic selbst will einen Freispruch erreichen.



Unter seiner Führung hatten serbische Truppen 1995 die UNO-Schutzzone Srebrenica überrannt. Das Massaker gilt als schlimmstes Kriegsverbrechen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Mladic wurde auch die jahrelange Belagerung der Stadt Sarajevo mit mehr als 10.000 Toten zur Last gelegt.



Im März 2019 war bereits der politische Gefährte des Ex-Generals, der frühere Serbenführer Karadzic, zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

