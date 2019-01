Nach Angaben der Vereinten Nationen sind im vergangenen Jahr durchschnittlich sechs Flüchtlinge pro Tag auf dem Mittelmeer ums Leben gekommen.

Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR geht demnach von insgesamt 2.275 ertrunkenen Migranten aus. Flüchtlingshochkommissar Grandi kritisierte die Flüchtlingspolitik in Europa. Es gebe einen Wettkampf zwischen den Ländern, die Menschen nicht aufzunehmen, sagte Grandi in Brüssel. Die Politisierung des Themas mache es schwierig, eine Lösung zu finden. Er betonte, die Rettung von Menschenleben auf hoher See sei keine Frage der Politik, sondern eine uralte Verpflichtung.