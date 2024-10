Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk in Genf. (AFP / FABRICE COFFRINI)

Er sei entsetzt, erklärte Türk in Genf. Der Hochkommissar wies darauf hin, dass die Grundprinzipien des humanitären Völkerrechts in Bezug auf den Schutz der Zivilbevölkerung beachtet werden müssten. Bei dem Angriff kamen nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministerium 18 Menschen ums Leben, 60 weitere seien verletzt worden. An der Klinik sei schwerer Sachschaden entstanden, teilte der Direktor der Universitätsklinik mit. Der Betrieb laufe jedoch weiter.

Die Universitätsklinik Rafik Hariri außerhalb von Beirut ist das größte öffentliche Krankenhaus im Libanon.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.