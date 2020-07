Bundesaußenminister Maas hat die Weltgemeinschaft zu einem engagierteren Vorgehen gegen sexualisierte Gewalt in Konflikten aufgerufen.

Er sagte in einer Videokonferenz des UNO-Sicherheitsrates, Vergewaltigung, Zwangsprostitution und sexuelle Versklavung würden nach wie vor in Konflikten überall auf der Welt als Waffen eingesetzt. Maas forderte, es müsse gewährleistet werden, dass Überlebende die medizinische und rechtliche Unterstützung bekämen, die sie verdienten. Frauen müssten zudem eine zentrale Rolle bei der Friedenskonsolidierung spielen. Ohne Gleichstellung der Geschlechter und ohne Menschenrechte blieben dauerhafter Frieden und langfristige Aussöhnung unerreichbar, so der deutsche Außenminister. - Deutschland hat derzeit den Vorsitz im Sicherheitsrat.