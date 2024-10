"Keine Zeit mehr zu verlieren"

UNO mahnt deutlich mehr Anstrengungen gegen Klimawandel an

Die Vereinten Nationen haben in einem Bericht deutlich mehr Anstrengungen gegen den Klimawandel angemahnt. Die bisherigen Maßnahmen der Länder zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen reichten nicht aus, heißt es in einem Bericht des UNO-Umweltprogramms UNEP. Folge wäre eine "katastrophale Erwärmung" von 3,1 Grad in diesem Jahrhundert im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter.