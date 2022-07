Proteste gegen Benzinknappheit in Port-au-Prince (AP Photo / Odelyn Joseph)

Bei den meisten der Opfer habe es sich um Unbeteiligte gehandelt. Auch gebe es neue Informationen über sexuelle Gewalt. Am Freitag hatte der Sicherheitsrat in New York alle Mitgliedsstaaten aufgerufen, Waffenlieferungen an bewaffnete Banden in Haiti zu unterbinden.

Allein in der ersten Jahreshälfte registrierte die UNO im Zusammenhang mit Gewalttaten mehr als 930 Todesfälle in Haiti, rund 700 Verletzte sowie 680 Entführungen.

Das Land steckt in einer politischen Krise. Die Ermordung von Präsident Moïse vor einem Jahr sowie ein schweres Erdbeben haben die Probleme des Landes verschärft. Derzeit hat die Bevölkerung auch mit einem starken Anstieg der Lebensmittelpreise und mit Treibstoffmangel zu kämpfen. Eine funktionierende Regierung gibt es nicht, Wahlen sind nicht geplant.

