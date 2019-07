Weltweit haben im vergangenen Jahr mehr als 820 Millionen Menschen unter Hunger und Unterernährung gelitten.

Das geht aus dem UNO-Bericht zur Ernährungslage hervor, der in New York vorgestellt wurde. Zum dritten Mal in Folge sei die Zahl der Menschen gestiegen, die zu wenig zu essen hatten. Als besonders alarmierend bewerten die Vereinten Nationen die Lage in Afrika. Im Osten des Kontinents sei jeder dritte Einwohner unterernährt. Eine weitere Problemregion sei Westasien. Betroffen seien aber auch acht Prozent der Bevölkerung in Nordamerika und Europa.