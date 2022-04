In Tigray herrscht große Hungersnot. (AP/Ben Curtis)

13 Lastwagen seien sicher in der Regionalhauptstadt Mekele angekommen, teilte das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen mit. Die Lieferung umfasst demnach über 500 Tonnen Lebensmittel für die Menschen in Tigray, die am Rande des Verhungerns stünden. Die in der Region regierende Rebellengruppe TPLF und die äthiopische Zentralregierung hatten in der vergangenen Woche eine humanitäre Feuerpause nach rund 17 Monaten militärischen Konflikts angekündigt.

Nach Schätzungen der UNO sind wegen der Kriegsfolgen inzwischen über neun Millionen Menschen in Tigray sowie den benachbarten Regionen Amhara und Afar auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen.

