Krieg im Sudan: Seit dem 15. April 2023 kämpfen die Armee und die Miliz Rapid Response Forces in dem afrikanischen Land um die Vorherrschaft. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Marwan Ali)

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in der Großstadt Al-Faschir heftige Kämpfe ausgebrochen. Trotz wiederholter Appelle werde in weiten Teilen der Stadt gekämpft, sagte die zuständige UNO-Koordinatorin für den Sudan. Dabei seien in dicht besiedelten Teilen von Al-Faschir schwere Waffen im Einsatz. Verletzte würden in Krankenhäuser gebracht, viele Zivilisten versuchten, aus dem Kampfgebiet zu fliehen. Sie schätze, dass mehr als 800.000 Menschen in unmittelbarer Gefahr seien.

Der Sudan wird seit über einem Jahr von schweren Kämpfen zwischen den Truppen von Militärmachthaber Fattah al-Burhan und der RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Daglo erschüttert. Zehntausende Menschen wurden getötet, mehr als acht Millionen Menschen sind nach Angaben der UNO auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.