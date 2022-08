Menschenrechte in China

UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet bei ihrem Besuch in China. (IMAGO/Xinhua)

Bachelet erklärte, etwa 40 Regierungen hätten sie in einem Brief davon abhalten wollen, einen Bericht über die Lage der Uiguren und anderer Minderheiten im nordwestchinesischen Xinjiang zu veröffentlichen. Länder nannte sie nicht. Sie werde sich diesem Druck aber nicht beugen, betonte Bachelet. Der Bericht solle wie geplant noch in diesem Monat publik gemacht werden. Bachelet hatte die Veröffentlichung im vergangenen Jahr verschoben, weil China sie nach jahrelangen Verhandlungen endlich zu einer Reise in die Region eingeladen hatte.

Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden Hunderttausende Uiguren und Mitglieder anderer Minderheiten in Umerziehungslager gesteckt.

