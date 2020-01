Der UNO-Menschenrechtsausschuss hat entschieden, dass Regierungen keine Flüchtlinge in ihre Heimatländer abschieben sollten, wenn diese aufgrund des Klimawandels lebensbedrohlichen Risiken ausgesetzt sind.

Verhandelt wurde der Fall von Ioane Teitiota aus Kiribati, einem kleinem Inselstaat im Pazifik. Wie der "Guardian" berichtet, floh Teitiota nach Neuseeland, nachdem der Meeresspiegel in seinem Heimatland angestiegen war. In Neuseeland wurde sein Asylantrag abgelehnt und Teitiota abgeschoben - nach Ansicht des UNO-Menschenrechtskomitees zu Recht, weil Teitiota noch keinen lebensbedrohlichen Risiken ausgesetzt gewesen sei. Dennoch könnte die Einschätzung des Komitees Signalwirkung haben. Denn es verwies darauf, dass künftig in jedem Einzelfall geprüft werden solle, ob ein Anspruch auf Schutz besteht. Und das Komitee wagte auch eine Prognose: Wenn die internationale Gemeinschaft keine umfassenden Maßnahmen für den Klimaschutz ergreife, hätten in Zukunft viele Flüchtlinge Anspruch auf Asyl und dürften nicht mehr abgeschoben werden.



Die Entscheidung des UNO-Menschenrechtsausschusses ist rechtlich zwar nicht bindend. Dennoch sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, sich mit den Empfehlungen des Ausschusses auseinanderzusetzen.



Menschenrechtsorganisationen erwarten, dass im kommenden Jahrzehnt Millionen Menschen durch die globale Erwärmung aus ihren Heimatländern vertrieben werden.