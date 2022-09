Region Isjum

In der zurückeroberten ukrainischen Stadt Isjum wurden zahlreiche Gräber entdeckt. (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Sie sollen herausfinden, was genau dort passiert sein könnte. Zuvor waren in einem Waldstück in der Nähe des Ortes hunderte Gräber entdeckt worden. Nach ukrainischen Angaben soll es sich bei den mehr als 440 Leichen überwiegend um Zivilisten handeln. Viele seien an Hunger gestorben, weil dieser Teil der Stadt von der Versorgung abgeschnitten gewesen sei, hieß es von den Behörden. Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters darüber hinaus von rund 200 Holzkreuzen, die auf weitere Gräber hindeuten könnten. Es sei mit der Exhumierung von Toten begonnen worden. Der örtliche Gouverneur gab an, dass einige Leichen mit auf den Rücken gebundenen Händen gefunden worden seien. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.