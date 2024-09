Sicherheitsrat

UNO-Menschenrechtskommissar kritisiert Pager-Angriff im Libanon als völkerrechtswidrig

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Türk, hat nach der Explosion von Pagern und Funkgeräten im Libanon eine unabhängige Untersuchung gefordert. Türk sagte in einer Sitzung des Sicherheitsrates in New York, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Das humanitäre Völkerrecht verbiete den Einsatz von Sprengfallen in Form scheinbar harmloser Gegenstände.