Einschränkungen für Frauen

Eine Ärztin der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" beim Hilfs-Einsatz in Afghanistan. (Deutschlandradio / Solveig Köbe)

Türk sagte in Genf, die Einschränkungen von Frauen und Mädchen vergrößerten nicht nur das Leid aller Menschen in Afghanistan. Es sei zu befürchten, dass sie auch eine Gefahr außerhalb des Landes darstellten, meinte er mit Blick auf das Risiko weiterer Fluchtbewegungen. Die militant-islamischen Taliban haben Mädchen und Frauen den Besuch von Universitäten und Sekundarschulen verboten. Am Samstag wurden zudem Nichtregierungsorganisationen aufgefordert, Mitarbeiterinnen zu suspendieren. Begründet wurde dies damit, dass die Frauen die geltenden Kopftuchvorschriften nicht einhielten. Der Leiter von Caritas International in Afghanistan, Recker, hält diese Entscheidung nicht für endgültig. Zwar sei nicht zu erwarten, dass der verhängte Erlass einfach zurückgenommen werde, meinte Recker. Aber die Taliban könnten sich aus der Affäre ziehen, indem sie etwa die Hilfsorganisationen darauf verpflichteten, das Tragen des Hijab und eine Geschlechtertrennung umzusetzen. Wegen des Betätigungsverbots für Frauen hatten mehrere Hilfsorganisationen, darunter die Caritas, ihre Arbeit in Afghanistan zunächst eingestellt.

