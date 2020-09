Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, hat sich besorgt über die Lage in Belarus geäußert.

Es gebe alarmierende Berichte über Gewalt gegen friedliche Demonstranten, sagte Bachelet in Genf. Diese deuteten darauf hin, dass Strafverfolgungsbehörden unnötig oder übermäßig Gewalt einsetzten. Die Polizei in Belarus nahm gestern nach eigenen Angaben 774 Menschen bei regierungskritischen Demonstrationen in Minsk und anderen Städten des Landes fest.



Der Präsident von Belarus, Lukaschenko, hält sich derzeit zu Gesprächen mit dem russischen Staatschef Putin in Sotschi auf. Seit Beginn der Massenproteste hatte Putin in Telefonaten Lukaschenko seine Unterstützung zugesichert, sollte die Situation eskalieren.

