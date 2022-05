Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, ist einer Videkonferenz des Menschenrechtsrats zugeschaltet. (AFP/Fabrice COFFRINI / AFP)

Den Behörden der Volksrepublik werden dort massive Menschenrechtsverletzungen gegenüber der muslimischen Minderheit der Uiguren und anderen Bevölkerungsgruppen vorgeworfen. Deswegen hatte Bachelet wiederholt Zugang zu der Region verlangt.

Nach Angaben aus Peking wird die Kommissarin zunächst virtuell mit ausländischen Botschaftern zusammenkommen, bevor sie in den kommenden beiden Tagen nach Xinjiang reist und die Städte Urumqi und Kashgar besucht. Menschenrechtsorganisationen zufolge werden in der nordwestlichen Provinz mindestens eine Million Angehörige von Minderheiten in sogenannten Umerziehungslagern festgehalten.

