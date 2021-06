Die Vereinten Nationen fordern weltweit ein konsequentes Vorgehen gegen rassistische Diskriminierung von Menschen mit schwarzer Hautfarbe.

UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet legte dafür einen Vier-Punkte-Plan vor. Ziel sei es unter anderem, den Stimmen von Afroamerikanern und Anti-Rassismus-Aktivisten mehr Gehör zu verschaffen. Zu diesem Zweck sollten Bürgerrechtsorganisationen wie die "Black Lives Matter"-Bewegung in den USA staatlich bezuschusst werden. Zudem fordert Bachelet eine energischere Aufarbeitung der Geschichte von Rassismus und Sklaverei, auch in Form von Entschädigungszahlungen. Systemischer Rassismus bedürfe einer systemischen Antwort, erklärte die Menschenrechtskommissarin. Es gelte, Jahrhunderte der tiefverwurzelten Ausgrenzung und Gewalt zu überwinden.



Der Bericht war von der UNO nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Minnesota in Auftrag gegeben worden. Der Fall hatte in den USA und zahlreichen anderen Staaten Massenproteste gegen Polizeigewalt und Rassismus ausgelöst.

