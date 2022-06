Überraschender Rückzug

Die 70-Jährige machte persönliche Gründe dafür geltend. Spekulationen, der Rückzug habe mit ihrer kritisierten Reise nach China zu tun, wies Bachelet zurück. Die Chilenin war nach monatelangen Verhandlungen mit der Regierung in Peking unter anderem in die nordwestchinesische Region Xinjiang gereist. Dort wird die mehrheitlich muslimische Bevölkerung nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen seit Jahren unterdrückt und teils auch in Lagern misshandelt. Bachelet hatte zum Abschluss ihres Besuchs auf direkte Kritik an der chinesischen Führung verzichtet.