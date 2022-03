Ein Lager in der Nähe der Stadt Hotan, in der Region Xinjiang im Nordwesten Chinas. (Greg Baker/AFP)

Sie werde auch in die Uiguren-Provinz Xinjiang fahren, sagte Bachelet im UNO-Menschenrechtsrat in Genf. China sei auf die Anforderungen für einen Besuch eingegangen, sagte die Sprecherin des Hochkommissariats anschließend. Dazu gehöre, dass Bachelet und ihr Team ungehinderten Zugang zu den gewünschten Gesprächspartnern bekämen und frei mit ihnen sprechen könnten.

Nach Berichten von Menschenrechtsgruppen sind hunderttausende Uiguren und andere Angehörige von Minderheiten in den vergangenen Jahren in Xinjiang in Umerziehungslager gesteckt worden. Es gibt Vorwürfe der Folter, Misshandlungen und Indoktrinierung.

08.03.2022