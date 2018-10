Die diplomatische Offensive Nordkoreas hat nach Einschätzung eines UNO-Experten nichts an der schlechten Menschenrechtslage im Land geändert.

Es gebe nach wie vor Berichte über systematische, weit verbreitete Verstöße, erklärte der Sonderberichterstatter zur Lage der Menschenrechte in Nordkorea, Quintana, in New York. Er kritisierte, dass die Missstände nicht in den Erklärungen nach den Gipfeltreffen von Machthaber Kim Jong Un mit Südkoreas Staatschef Moon Jae In sowie US-Präsident Trump erwähnt wurden.



Zwar sei die Eindämmung von Pjöngjangs Nukleararsenal extrem wichtig für die Menschheit, auch die Annäherung der beiden Koreas und Gespräche mit den USA befürworte er. Doch dürfe die Menschenrechtslage in Nordkorea im Zuge dieser Diplomatie nicht ignoriert werden, mahnte der UNO-Experte.