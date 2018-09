Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen kommt heute in Genf zu einem dreiwöchigen Treffen zusammen.

Eröffnet wird die Zusammenkunft mit dem Bericht zur weltweiten Lage der neuen UNO-Kommissarin für Menschenrechte, Bachelet. Die frühere Präsidentin Chiles wurde Anfang August zur Nachfolgerin des Jordaniers al-Hussein gewählt und ist seit dem 1. September im Amt. In den drei Wochen werden rund 90 Berichte über die Menschenrechtslage in den verschiedenen Ländern gehört. Besonders beleuchtet werden die Situationen in den Kriegsländern Syrien und Jemen. Auch die Lage der muslimischen Rohingya in Myanmar soll in Genf thematisiert werden.