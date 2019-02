UNO-Generalsekretär Guterres hat vor Hassparolen im Internet und vor Populismus gewarnt.

Hassaufrufe bedrohten die Demokratie, die soziale Stabilität und den Frieden, sagte Guterres zum Auftakt einer Sitzung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen in Genf. Sie seien inzwischen an der Tagesordnung, und das nicht nur in autoritären Systemen. Der UNO-Generalsekretär kritisierte zudem Politiker, die gezielt extremistische Konzepte vom Rand des politischen Spektrums für ihre eigene Propaganda und ihre Wahlkämpfe benutzten. Namen von Ländern oder Politikern nannte Guterres nicht.



Die Mitglieder des Menschenrechtsrats sprechen in Genf über die Krisen beispielsweise in Syrien und Venezuela. Zudem geht es um globale Herausforderungen wie die Gleichberechtigung der Geschlechter.