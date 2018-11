Zahlreiche Staaten haben China vor dem UNO-Menschenrechtsrat für seien Umgang mit der muslimischen Volksgruppe der Uiguren kritisiert.

Die Regierung in Peking müsse willkürliche Verhaftungen beenden, hieß es in Genf. China solle den Vereinten Nationen den Zugang zu der Provinz Xinjiang, in der die meisten Uiguren lebten, erleichtern. Nach offiziell unbestätigten Berichten sollen sich bis zu eine Million Angehörige der Minderheit in Umerziehungslagern befinden. Peking betrachtet viele Uiguren als Extremisten.