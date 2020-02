Bundesaußenminister Maas hat im UNO-Menschenrechtsrat zum weltweiten Kampf gegen Hass und Rassismus aufgerufen.

Hass und Rassismus hätten bei der Gewalttat eines Rechtsextremisten in Hanau erneut ihr tödliches Gesicht gezeigt, sagte Maas in Genf. Zudem beklagte er "beunruhigende Rückschläge" bei der Durchsetzung der Menschenrechte. In diesem Zusammenhang nannte Maas die gewaltsamen Konflikte in Syrien, im Jemen und im Südsudan. Auch in Nordkorea gebe es schwere Defizite. In China, Ägypten und Russland werde der Spielraum für die Zivilgesellschaft und Menschenrechtsverteidiger kleiner.



Zum Auftakt hatte sich UNO-Generalsekretär Guterres ebenfalls besorgt geäußert. Weltweit würden die Menschenrechte ausgehöhlt. In vielen Ländern gebe es Spaltung und politische Polarisierung. Es habe sich eine perverse politische Arithmetik durchgesetzt - nämlich Menschen zu entzweien, um Stimmen zu gewinnen. Guterres forderte einen gemeinsamen Aktionsplan zur Verteidigung der Menschenrechte.



Zu den vierwöchigen Beratungen werden rund 10.000 Menschen im Völkerbundpalast in Genf erwartet.