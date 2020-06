Der UNO-Menschenrechtsrat in Genf hat beschlossen, das Thema Rassismus und Polizeigewalt an diesem Mittwoch zu debattieren.

Die Afrikanische Gruppe bei den Vereinten Nationen hatte eine entsprechende Bitte an das obersten UNO-Gremium gerichtet. Anlass sind die jüngsten Fälle von Polizeigewalt in den USA, bei denen zwei afroamerikanische US-Bürger getötet wurden. In Atlanta starb ein Mann bei einem Polizeieinsatz durch zwei Schüsse in den Rücken. Davor hatte die Tötung des schwarzen US-Bürgers George Floyd durch einen weißen Polizisten weltweit für Empörung gesorgt.



Der Menschenrechtsrat hat seine Arbeit erst heute wieder aufgenommen. Im März war die Sitzung des Gremiums wegen der Corona-Pandemie nach drei Wochen ausgesetzt worden. Die Vertreter der 47 Mitgliedsländer müssen nun im UNO-Gebäude strikte Abstands- und Hygieneregeln beachten, um Ansteckungen mit dem Virus zu vermeiden.