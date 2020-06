Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat eine Untersuchung zu Menschenrechtsverletzungen im Bürgerkriegsland Libyen angeordnet. Das Gremium verabschiedete in Genf einen Resolutionsentwurf über die Entsendung von Ermittlern in das Land.

UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet wurde aufgefordert eine Erkundungsmission unverzüglich einzurichten. Der Resolutionsentwurf war bereits im März von Vertretern mehrerer afrikanischer Länder eingebracht worden. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der Menschenrechtsrat seine jährliche Tagung jedoch aufschieben müssen.



Derweil warnte die Chefklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, Bensouda, sie werde nach der Entdeckung mehrerer Massengräber in Libyen nicht zögern, ihre Ermittlungen auf mögliche neue Fälle von Kriegsverbrechen auszuweiten.

Deutschland und Italien rufen zum Einlenken auf

Nach einer Drohung der ägyptischen Regierung, im benachbarten Libyen zu intervenieren, haben Deutschland und Italien die Konfliktparteien in dem Bürgerkriegsland zum Einlenken aufgefordert. Die Drohung aus Kairo verdeutliche, dass der Konflikt in Libyen weiter eskalieren könne, sagte Außenminister Maas nach Gesprächen mit seinem italienischen Kollegen Di Maio in Rom.



In Libyen herrscht seit dem gewaltsamen Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi im Jahr 2011 Chaos. Truppen der Einheitsregierung von Ministerpräsident Sarradsch kämpfen gegen Einheiten von General Haftar.