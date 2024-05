Krieg im Gazastreifen

Im Gazastreifen liegt nach Einschätzung der Vereinten Nationen inzwischen mehr Schutt als in der Ukraine. (picture alliance / Anadolu / Abed Rahim Khatib)

Durch die Kämpfe sind nach nach Angaben des von Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza bisher fast 35.000 Menschen getötet und fast 78.000 verwundet worden. Etwa zwei Drittel der Toten seien Frauen und Kinder. Hunderttausende sind auf der Flucht.

Laut dem am Donnerstag in New York veröffentlichten Bericht ist die Wirtschaftsleistung der Palästinenserinnen und Palästinenser seit Kriegsbeginn im Oktober 2023 um mehr als ein Viertel eingebrochen. Die Armutsrate in Palästina sei auf knapp 60 Prozent gestiegen. 1,74 Millionen Menschen seien zusätzlich in die Armut gestürzt worden. UNDP-Administrator Achim Steiner sprach von einem noch nie dagewesenen Ausmaß an menschlichen Verlusten und Kapitalzerstörung. Zum Staat Palästina, wie ihn die UNO-Vollversammlung anerkennt, zählen neben dem Gazastreifen auch das Westjordanland und der Ostteil Jerusalems.

Mehr Trümmer im Gazastreifen als in der Ukraine

Der Leiter des Minenräumdienstes UNMAS, Birch, verwies in Genf auf weitere Folgen des Krieges. In den knapp sieben Monaten seit Beginn des Krieges seien 37 Millionen Tonnen Trümmer entstanden - mehr als in zwei Jahren Krieg in der Ukraine. Birch sagte, man müsse neue Konzepte entwickeln, um die Massen an Trümmern zu beseitigen. 100 Lastwagen würden dafür 14 Jahre benötigen.

Problematisch ist seinen Angaben zufolge auch eine hohe Zahl an Blindgängern in dem dicht besiedelten Gazastreifen. Außerdem befänden sich in dem Schutt mehr als 800.000 Tonnen krebserregendes Asbest.

Israel führt im Gazastreifen seit Oktober vergangenen Jahres Krieg gegen die Hamas mit zehntausenden zivilen Todesopfern. Durch die Angriffe am Boden und aus der Luft sind große Teile des Küstenstreifens zerstört worden. Auslöser des Kriegs war der terroristische Überfall der Hamas auf Israel.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.