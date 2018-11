Polen trägt den UNO-Migrationspakt nicht mit.

Das wurde offiziell in Warschau mitgeteilt. Zuvor hatte die Regierung bereits Bedenken gegen die Vereinbarung angemeldet. Auch Israel will dem Pakt nicht zustimmen. Er habe das Außenministerium entsprechend angewiesen, sagte Ministerpräsident Netanjahu. Man sei entschlossen, die Grenzen gegen illegale Einwanderer zu schützen.



Bereits zuvor hatten mehrere andere Länder erklärt, dass sie sich dem Regelwerk nicht anschließen werden - darunter die USA, Österreich und Ungarn. Die Bundesregierung unterstützt das Vorhaben, allerdings gibt es innerhalb der Union eine kontroverse Diskussion darüber.



Der rechtlich nicht bindende UNO-Migrationspakt soll dazu beitragen, Fluchtursachen besser zu bekämpfen. Er soll bei einem Gipfeltreffen im Dezember in Marokko beschlossen werden.