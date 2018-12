Die Kommission der Bischofskonferenzen in der EU hat die europäischen Mitgliedsstaaten aufgerufen, den UNO-Migrationspakt zu unterstützen.

Der Präsident des Zusammenschlusses, Luxemburgs Erzbischof Hollerich, sagte in Brüssel, das gemeinsame Wohl der Mitmenschlichkeit sollte das Handeln der EU-Staaten bestimmen. Das rechtlich nicht bindenden Dokument soll weltweit Standards im Umgang mit Arbeitsmigranten und Flüchtlingen festschreiben. Mehrere Länder kritisieren, in dem Papier werde Migration durchweg als positiv dargestellt. Mehrere Länder - darunter die USA, Österreich, Ungarn, Tschechien und die Schweiz - wollen sich der Vereinbarung nicht anschließen. Die EU-Kommission appellierte heute noch einmal an alle Mitgliedsstaaten, dem Migrationspakt am 10. Dezember zuzustimmen.