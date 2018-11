Die Bundesregierung hat erneut für die Annahme des UNO-Migrationspakts geworben.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die globalen Herausforderungen der Migration könnten nur global angegangen werden. Nationale Alleingänge führten in Sackgassen.



Der völkerrechtlich nicht bindende Migrationspakt der Vereinten Nationen soll helfen, Flucht und Migration besser zu organisieren. Mehrere Länder - darunter die USA und Österreich - wollen sich der Vereinbarung nicht anschließen. Kritik kommt von der AfD, aber auch von Politikern aus den Koalitionsparteien CDU und CSU.



CDU-Präsidiumsmitglied Spahn hatte deshalb vorgeschlagen, dass Deutschland den UNO-Migrationspakt "notfalls" erst mit Verspätung billigt - nach einer Diskussion auf dem Parteitag im Dezember. Unionsfraktionsvize Linnemann unterstützte den Vorstoß. Er habe den Eindruck, dass die Debatte im Keim erstickt worden sei, sagte Linnemann im RBB-Hörfunk. Ihm fehle bei dem Pakt die Ausgewogenheit. Es sei blauäugig, Migration so zu definieren, dass sie per se etwas Gutes sei. Der CSU-Politiker Ramsauer kritisierte, durch den Vertragstext ziehe sich die Haltung, Migration als etwas Normales und gar Wünschenswertes anzusehen. Dagegen gebe es in der CSU breites Unbehagen.



Der CDU-Außenpolitiker Röttgen sagte dagegen, Deutschland dürfe sich keine Führungsschwäche leisten. Er sagte der "Bild"-Zeitung, der Pakt sei "ein enorm wichtiger erster Schritt der internationalen Gemeinschaft, Migration zu steuern". Seine Annahme dürfe nicht verschoben werden.



Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Strobl meinte, man dürfe sich von der populistischen Hysterie von rechts nicht verrückt machen lassen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, sagte der Zeitung "Die Welt", in der Debatte würden diffuse Ängste geschürt. Der UNO-Migrationspakt sei in deutschem Interesse. Es wäre töricht, ihn abzulehnen, so Hardt.