Der Streit in der Union über den UNO-Migrationspakt geht weiter: Führende CDU-Politiker haben das Abkommen gegen Kritik innerhalb der Union verteidigt. Sie wenden sich dabei vor allem gegen einen Vorstoß des Kandidaten für den Parteivorsitz, Bundesgesundheitsminister Spahn.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Bundestags-Ausschusses, Röttgen, wies die Forderung Spahns zurück, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU über den Pakt abzustimmen. Röttgen sagte der "Bild"-Zeitung, die Annahme des Paktes zu verschieben bedeutete eine Führungschwäche, die sich Deutschland in Europa nicht leisten dürfe. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Strobl meinte, man dürfe sich von der populistischen Hysterie von rechts nicht verrückt machen lassen. Deutschland wäre der größte Profiteur des Abkommens. Dagegen sagte der CSU-Politiker Ramsauer der Zeitung "Die Welt", durch den Vertragstext ziehe sich die Haltung, Migration als etwas Normales und gar Wünschenswertes anzusehen. Dagegen gebe es in der CSU breites Unbehagen.



Bundesaußenminister Maas - SPD - verteidigte den Migrationspakt als einen "soliden und subtanzreichen Text", der der Bundesrepublik nutzen werde. Es sei in Deutschlands ureigenem Interesse, Migration in Zusammenarbeit mit den anderen Staaten besser zu steuern.



Der von den UNO-Mitgliedstaaten beschlossene Pakt soll helfen, Flucht und Migration besser zu organisieren. Er soll bei einem Gipfeltreffen im Dezember in Marokko angenommen werden. Mehrere Länder - darunter die USA und Österreich - wollen sich der Vereinbarung nicht anschließen. Sie ist rechtlich nicht bindend.