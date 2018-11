Union und SPD bereiten einen gemeinsamen Antrag zum

Die Beratungen hierüber würden wahrscheinlich morgen abgeschlossen, hieß es in Berlin. Der Bundestag soll dann in der laufenden Woche über eine Resolution abstimmen. In der Union gibt es Vorbehalte gegen den UNO-Migrationspakt. Zuletzt hatte Bundestagspräsident Schäuble von der CDU das Dokument gegen Kritik verteidigt. Es sei ein wichtiger Erfolg, dass es den Vereinten Nationen gelungen sei, sich darauf zu verständigen, erklärte Schäuble.



In dem rechtlich nicht bindenden Pakt werden weltweit Standards im Umgang mit Migranten festgeschrieben. Er soll im Dezember in Marrakesch verabschiedet werden. Mehrere Länder - darunter die USA, Österreich, Ungarn und Tschechien - wollen sich der Vereinbarung nicht anschließen. Entsprechend äußerte sich heute auch die Regierung der Slowakei.