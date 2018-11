Die Koalition ist bei ihrem Entschließungsantrag zum umstrittenen UNO-Migrationspakt offenbar einen wichtigen Schritt weitergekommen.

Nach Medienberichten einigten sich die zuständigen Innenpolitiker von CDU, CSU und SPD auf ein gemeinsames Papier. Darin wird die Bundesregierung etwa aufgefordert, sicherzustellen, dass durch den Pakt die nationale Souveränität Deutschlands, über seine Migrationspolitik zu bestimmen, nicht beinträchtigt werde. Die Vorlage soll noch in dieser Woche im Bundestag verabschiedet werden. Die drei Fraktionen wollen in ihren Sitzungen morgen über den Antrag abstimmen.



Der UNO-Migrationspakt soll bei einem Treffen am 10. und 11. Dezember in Marokko angenommen werden. Das rechtlich nicht bindende Dokument soll helfen, Flucht und Migration besser zu organisieren. Mehrere Länder - darunter die USA, Österreich, Ungarn, Tschechien und die Schweiz - wollen sich der Vereinbarung nicht anschließen.