Die italienische Regierung hat sich gegen den UNO-Migrationspakt ausgesprochen.

Ministerpräsident Conte erklärte in Rom, die Regierung werde nicht am Gipfel in Marokko teilnehmen. Stattdessen werde man das italienische Parlament entscheiden lassen. Bei einem Besuch bei den Vereinten Nationen im September hatte Conte noch seine Unterstützung für den Pakt zugesagt. Das Abkommen soll im Dezember in Marrakesch von der Staatengemeinschaft angenommen werden. Mehrere Länder darunter die USA, Österreich und Ungarn haben bereits deutlich gemacht, dass sie die Vereinbarung nicht mittragen.