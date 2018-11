Außenminister Maas hat Kritik zurückgewiesen, dass der UNO-Migrationspakt die deutsche Rechtslage ändern werde.

In der Präamabel werde ausdrücklich festgehalten, dass die nationale Souveränität vollständig erhalten bleibe, sagte der SPD-Politiker im ARD-Fernsehen. Er wies zudem den Vorwurf zurück, dass das Auswärtige Amt nicht ausreichend über die Verhandlungen informiert habe. Man habe diese in den sozialen Medien offen gelegt. Auch Bundestagsabgeordnete seien immer wieder über den Stand informiert worden. Mass kritisierte, in der Debatte über den Pakt werde gezielt mit Falschnachrichten gearbeitet, um diesen zu diskreditieren. So werde behauptet, es handele sich um ein rechtlich verpflichtendes Abkommen. Das, was in dem Papier stehe, gebe es im gesetzlichen Rahmen in Deutschland schon seit vielen Jahren.



In dem Pakt werden weltweit Standards im Umgang mit Migranten festgeschrieben. Er soll im Dezember in Marrakesch verabschiedet werden. Mehrere Länder - darunter die USA, Österreich und Ungarn wollen sich der Vereinbarung nicht anschließen.