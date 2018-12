Der UNO-Migrationspakt ist auf einer Konferenz in Marrakesch von 164 Staaten formal angenommen worden. UNO-Generalsekretär Guterres betonte zum Auftakt des Treffens, dass der umstrittene Pakt rechtlich nicht bindend, aber dennoch nötig sei. Bundeskanzlerin Merkel verteidigte die Vereinbarung. Sie kritisierte, über das Dokument würden gezielt Falschmeldungen verbreitet.

Guterres sagte in Marrakesch, das Abkommen greife auch nicht in die nationale Gesetzgebung ein. Er ging damit auf Bedenken mehrerer Staaten ein, die sich in den vergangenen Monaten wieder von dem im Sommer ausgehandelten Pakt distanziert hatten. Der UNO-Generalsekretär betonte, der Pakt sei kein Vertrag. Deshalb werde er auch nicht unterzeichnet und ratifiziert.



Bundeskanzlerin Merkel sagte auf dem Gipfel der Vereinten Nationen, nicht Schleuser und Schlepper, sondern Staaten müssten entscheiden, wer ins Land komme. Bei dem Pakt gehe es um die Grundlage internationaler Zusammenarbeit. Merkel warf Gegnern des Abkommens vor, Ängste zu nutzen und Falschmeldungen zu verbreiten.



Der Pakt soll die Mindeststandards im Umgang mit Millionen von Migranten weltweit definieren. Guterres betonte, dass sich die meisten Migrante legal zwischen Herkunfts- und Zielland bewegten. Es gehe aber darum, die "schrecklichen humanitären Kosten" der illegalen Migration zu bekämpfen. Seit dem Jahr 2000 seien mehr als 60.000 Migranten umgekommen. Das sei eine kollektive Schande.



Der UNO-Migrationspakt war in den vergangenen Wochen in Deutschland kontrovers diskutiert worden. Bundesregierung und Bundestag hatten sich hinter die Vereinbarung gestellt. Die Generalversammlung der UNO wird den Migrationspakt im Dezember offiziell verabschieden.