Führende CDU-Politiker warnen davor, Deutschlands Zustimmung zum UNO-Migrationspakt infrage zu stellen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, sagte, Deutschland dürfe sich in Europa keine Führungschwäche leisten. Er wandte sich damit gegen einen Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Spahn. Rückendeckung kommt aus der CSU.

Spahn hatte vorgeschlagen, zunächst auf dem Bundesparteitag im Dezember über den Pakt abzustimmen. "Notfalls" könne Deutschland ihn dann verspätet annehmen, sagte Spahn, der sich auch um den CDU-Vorsitz bemüht. Das UNO-Gipfeltreffen zum Migrationspakt findet am 10. und 11. Dezember in Marrakesch statt - also wenige Tage nach dem CDU-Parteitag.



Spahns Parteifreund Röttgen sagte der "Bild"-Zeitung, der Pakt sei "ein enorm wichtiger erster Schritt der internationalen Gemeinschaft, Migration zu steuern". Die Zustimmung Deutschlands dürfe deshalb nicht verschoben werden. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Strobl meinte, man dürfe sich von der populistischen Hysterie von rechts nicht verrückt machen lassen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, sagte der Zeitung "Die Welt", in der Debatte würden diffuse Ängste geschürt. Der UNO-Migrationspakt sei in deutschem Interesse. Es wäre töricht, ihn abzulehnen, so Hardt.



Dagegen sagte der CSU-Politiker Ramsauer, durch den Vertragstext ziehe sich die Haltung, Migration als etwas Normales und gar Wünschenswertes anzusehen. Dagegen gebe es in der CSU breites Unbehagen.



Bundesaußenminister Maas - SPD - verteidigte den Migrationspakt als einen "soliden und subtanzreichen Text", der der Bundesrepublik nutzen werde. Es sei in Deutschlands ureigenem Interesse, Migration in Zusammenarbeit mit den anderen Staaten besser zu steuern.



Der von den UNO-Mitgliedstaaten beschlossene Pakt soll helfen, Flucht und Migration besser zu organisieren. Die USA und Österreich wollen sich der Vereinbarung nicht anschließen. Sie ist rechtlich nicht bindend.