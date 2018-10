Österreich wird sich aus dem geplanten globalen Migrationspakt der Vereinten Nationen zurückziehen. Das erklärten Kanzler Kurz und Vizekanzler Strache vor einer Ministerratssitzung, auf der heute ein entsprechender Beschluss gefasst werden soll. Zur Begründung hieß es, der Pakt sei nicht geeignet, um Migrationsfragen zu regeln.

Man befürchte den Verlust österreichischer Souveränität in der Migrationspolitik und ein Verwischen der Unterschiede zwischen legaler und illegaler Einwanderung. Dem "Standard" zufolge könne Wien 17 der insgesamt 23 Kapitel des Papiers nicht mittragen. "Migration ist und darf auch kein Menschenrecht werden", erklärte Strache demzufolge. Das Land folgt damit dem Beispiel Ungarns. Auch die USA und Australien nehmen nicht teil.



Der UNO-Migrationspakt soll im Dezember auf einer Konferenz in Marrakesch in Marokko beschlossen werden. Er sieht Grundsätze für den Umgang mit Flüchtlingen vor, der die Wanderungsbewegungen besser organisieren und die Rechte der Betroffenen stärken soll. Das Papier ist völkerrechtlich nicht bindend.



Diese Einschränkung reicht Österreich nicht aus. Kanzler Kurz sagte, auch wenn der Pakt nicht sofort rechtsverbindlich werde, sei doch so etwas wie eine indirekte Selbstverpflichtung vorgesehen, wenn man ihn unterschreibe. Da es Inhalte gebe, die man so nicht teile, "würden wir es nicht als sonderlich ehrlich empfinden, ihn zu unterschreiben", so Kurz.



Kritik kommt von der Opposition. Der Nationalratsabgeordnete Michael Bernhard (NEOS) schrieb auf Twitter, Österreichs Migrationspolitik liege nun "irgendwo zwischen Trump und Orban". Strache und Kurz seien frei von jeder humanitären Haltung und ohne viel Verstand.