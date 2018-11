Bundestagspräsident Schäuble hat den UNO-Migrationspakt gegen Kritik verteidigt.

Es sei ein wichtiger Erfolg, dass es den Vereinten Nationen gelungen sei, sich darauf zu verständigen, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Vielleicht sei der Pakt nicht in allen Punkten perfekt. Er enthalte aber keinerlei Verpflichtung, zu der wir nicht ohnehin verpflichtet seien. Schäuble äußerte sich bei einer Veranstaltung der Katholischen Akademie.



Der von den UNO-Mitgliedstaaten beschlossene Pakt soll helfen, weltweit Migration besser zu organisieren. Das rechtlich nicht bindende Dokument soll bei einem Gipfeltreffen im kommenden Monat in Marokko unterzeichnet werden. Mehrere Länder - darunter die USA, Österreich, Ungarn und Tschechien - wollen sich der Vereinbarung nicht anschließen.