Tausende Menschen wurden nach offiziellen Angaben aus den Flutgebieten in Cherson evakuiert. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Sergei Chuzavkov)

Die Zahl könne auch mehr als doppelt so hoch liegen, hieß es weiter. Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms kamen laut offiziellen Angaben durch die Wassermassen mindestens 14 Menschen in der umkämpften Region ums Leben. Der Militärgouverneur des von der Ukraine kontrollierten Teils von Cherson, Prokudin, sprach von mehr als 32 unter Wasser stehenden Ortschaften. Das Hochwasser sei am Freitag leicht gesunken.

Das Deutsche Rote Kreuz entsandte Hilfsgüter zur Unterstützung der Flutopfer. Vorwürfe des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, wonach Hilfsorganisationen zu wenig unternähmen, wies das DRK zurück.

