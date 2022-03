Zerstörung in Kiew (imago / Zuma Wire / Alex Chan Tsz Yuk)

Mindestens 1.399 seien verletzt worden, teilte das UNO-Büro für Menschenrechte mit. Die meisten Menschen seien durch Artilleriefeuer oder Raketeneinschlag ums Leben gekommen. - Wie es weiter hieß, geht die UNO von einer hohen Dunkelziffer aus, da Berichte über viele Todesfälle in umkämpften Städten nicht überprüft werden konnten.

Auch heute gab es Tote bei russischen Luftangriffen in der Ukraine. In der Stadt Mykolajiw im Süden des Landes wurde eine Kaserne getroffen. Kämpfe gab es laut Berichten unter anderem in Mariupol am Asowschen Meer sowie in Vororten der Hauptstadt Kiew und in der Region Donezk im Osten des Landes.

