Konferenz in New York

Bei der UNO-Konferenz wurde ein ein neues Abkommen zum Hochsee-Schutz verhandelt. (imago / Shotshop )

Das Schiff habe das Ufer erreicht, sagte die Leiterin der UNO-Konferenz, Lee, unter dem Beifall der Delegierten in New York. Das Abkommen solle formell beschlossen werden, sobald es von Juristen geprüft und in die sechs Amtssprachen der Vereinten Nationen übersetzt worden sei, kündigte Lee an.

Über ein rechtsverbindliches Abkommen zum Schutz der Hochsee war seit 15 Jahren vergeblich gerungen worden. Der Vertrag gilt als entscheidender Schritt bei den globalen Bemühungen, künftig mindestens 30 Prozent der Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Darin wird auch ein Verfahren festgelegt, um wirtschaftliche Projekte, Expeditionen und andere Aktivitäten in den Weltmeeren auf ihre Umweltverträglichkeit zu prüfen.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.